‘Gekkenhuis’ bij de jarige Flying Tiger: alles is voor 1 euro te koop

In het museum leer je straks over God

9:34 HEILIG LANDSTICHTING - Moeten we over een paar decennia kinderen in een museum laten zien wat een Mariabeeld is? Bestuurder Kees de Ruwe van museumpark Orientalis in Heilig Landstichting vindt dat helemaal geen vreemde gedachte. ,,Deels doen we dat al.”