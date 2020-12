Gekkenhuis bij Nijmeegse restaurantkeukens: er zijn duizenden kerstdiners besteld

vrijdaginterview Julia wil na haar hartjesac­tie mensen blijven verbinden: ‘Als ik iets wil, ga ik er vol voor’

18 december NIJMEGEN - Haar mini-actie met de rode hartjes in de Hezelstraten in Nijmegen, half maart, is het begin van meer acties. Zoals de gigavlag met het rode hart die aan de St. Stevenstoren wapperde. De Horeca Run waarbij je met een sportieve bijdrage je favoriete stamkroeg of restaurant kunt sponsoren. Ze heeft nog meer initiatieven om mensen met elkaar te verbinden, want dát is wat Julia Mulder (29) wil.