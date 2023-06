Geld voor ‘een florerende Joodse gemeenschap in Nijmegen’: waar is dat voor bedoeld?

Daniël van Rooijen stond op het boodschap­pen­lijst­je van een Jodenjager: ‘En toen kreeg ik de kogel’

DRUTEN/PUIFLIJK - Hij spoorde in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken Joden op. En nu is er meer over hem bekend: Jan-Willem Jacobs. Drutenaar Geert van Tongeren deed onderzoek naar de Amsterdamse politieman.