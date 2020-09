Gelderlander-columnist Annemarie Haverkamp in race voor grote prijs

,,Wat een rijtje, hè. Frans Kellendonk hoort er ook nog bij, net als ik uit Nijmegen. Daar zul je maar tussen komen te staan”, reageert Haverkamp opgetogen op het nieuws. ,,Ik ben hier heel blij mee. Na die lange periode van lockdown, na zes maanden thuis zitten, kon ik deze opsteker wel gebruiken. En ik had er helemaal geen rekening mee gehouden. De uitgever belde me vandaag met het nieuws. Ik wist niet eens dat ze de roman hadden aangemeld. Voor mij komt het uit de lucht vallen. En dan ben ik ook nog eens gekozen bij de laatste zes van 125 aanmeldingen, dat is al een klein feestje waard.”

Ook al Vlaamse prijs

Vorig jaar won Haverkamp ook al de Vlaamse Bronzen Uil voor het beste literaire debuut met De Achtste Dag. De Anton Wachterprijs is genoemd naar een personage van schrijver Simon Vestdijk. Anton speelt ede hoofdrol in een cyclus van acht romans die Vestdijk schreef tussen 1934 en 1960. De prijswinnaar wordt begin oktober bekend gemaakt, de prijs wordt 7 november uitgereikt. Andere genomineerden zijn: Hannah van Binsbergen voor Harpie, Sebastiaan Chabot voor De slaap die geen uren kent, Michiel Cox voor Messias van niks, Mariken Heitman voor De wateraap, en Caro Van Thuyne voor Wij, het schuim.

Wekelijke column over Job

Annemarie Haverkamp schrijft wekelijks een column in De Gelderlander over haar zwaar gehandicapte zoon Job, al sinds diens geboorte zestien jaar geleden. Ook in De Achtste Dag speelt een gehandicapte zoon een belangrijke rol. Weduwnaar Egbert is terminaal ziek, maar heeft de zorg over zijn volledig van hem afhankelijke zoon Adam. Hoe moet het met Adam?