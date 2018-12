Gelderlanders betreuren streep door donjon in Nijmegen

Activisten zitten tegenstan­ders abortus in Heilig Landstich­ting opnieuw dwars

15:42 HEILIG LANDSTICHTING - Met een slot op het hek en een bord met de tekst ‘Jouw god is niet de baas in mijn buik’ hebben linkse activisten aan Stichting Civitas Christiana laten weten het niet eens te zijn met het anti-abortusstandpunt van de stichting. De organisatie die het hoofdkwartier heeft in Heilig Landstichting, doet vandaag mee aan de Mars voor het Leven in Den Haag.