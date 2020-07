Gelderse burgemeesters vrezen verslapping bij verplichte mondkapjes: ‘Wat betekent het voor het afstand houden?’

Zowel de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van alle veiligheidsregio's en Carol van Eert, waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-midden vrezen ervoor dat als er een mondkapjesplicht komt, andere maatregelen zullen verslappen.



,,We hebben nu drie belangrijke afspraken met elkaar’’, zegt Van Eert. ,,Thuisblijven bij klachten, afstand houden en goed handen wassen. Ik kan me best voorstellen dat op termijn het mondkapje dat aan toe gevoegd wordt. Maar ik maak me wel zorgen of die mondkapjes niet zorgen voor een verslapping in de andere regels.’’