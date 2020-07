Gelderse GGD’s schroeven testcapaciteit verder op vanwege drukte: ‘Ook vragen bij callcenter nemen enorm toe’

Aanleiding daarvoor is dat steeds meer mensen zeker willen weten of ze het coronavirus wel of niet onder de leden hebben. Niet alleen in deze regio, maar ook in andere delen van het land. Verondersteld wordt dat het oplopende aantal besmettingen en de oproep vanuit de politiek om je te laten testen bij klachten voor grotere drukte zorgen.



De toestroom bij de teststraat in Zelhem was zelfs zo groot dat mensen werden doorverwezen naar locaties buiten de regio Noord- en Oost-Gelderland, zoals Arnhem en Deventer. In zowel Zelhem als Apeldoorn is onlangs een tweede teststraat geopend. Afhankelijk van de drukte krijgt Zelhem er mogelijk snel een derde bij.