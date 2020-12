Gelderse horecatycoon over persconferentie van Rutte: ‘Woensdag is het D-day’

NIJMEGEN - Wat er dinsdagavond is gezegd door Rutte? ,,Je hoort niks over de scholen, wat toch echte brandhaarden zijn. Maar woensdag is cruciaal. Dan pas weten we hoe het kabinet er echt in staat.’’

Voor Khalid Oubaha, de grootste horeca-ondernemer in de regio met tientallen zaken in Arnhem en Nijmegen, is na de persconferentie van premier Rutte één ding duidelijk: ,,Er is nog geen perspectief voor de horeca. Voor de horeca is het woensdag D-day. Pas dan weten we waar we echt aan toe zijn.’’

Steun

Premier Rutte maakte vanavond duidelijk dat het heropenen van horecazaken voorlopig nog niet aan de orde is. Als ze al open kunnen, is dat niet voor half januari en dan hooguit de restaurants, met de nodige beperkingen.

Maar hij meldde ook dat woensdag de overheid komt met een pakket extra steunmaatregelen voor de horeca. ,,Het is cruciaal waar het kabinet dan mee komt, dan moet duidelijk worden of ze solidair zijn of dat we afgeschreven zijn en langzaam dood mogen bloeden.’’

Volledig scherm Khalid Oubaha. © Paul Rapp

Dreigement

Oubaha, maandag nog een van de sprekers van een demonstratie van horecaondernemers op het Malieveld in Den Haag, is van mening dat een goede compensatieregeling het enige perspectief is dat nu nog geboden kan worden. ,,Dat de horeca dicht zijn en bouwmarkten en de Ikea open mogen blijven en Black Friday gewoon door konden gaan, is een politieke keuze. Je kunt het dicht moeten blijven van de horeca niet afschuiven op ondernemersrisico.’’

Daarom blijft het dreigement dat de horecazaken massaal op 17 januari weer open gaan wat hem betreft onverminderd van kracht. ,,Tenzij ze komen met een echt goede compensatie. Als Mark Rutte zegt dat hij veel contact heeft met Duitsland over de coronamaatregelen, dan hoop ik ook dat hij kijkt naar hoe ze de horeca daar compenseren. Met 75 procent van de omzet. Dan hoor je ons niet meer en kunnen we verder.’’