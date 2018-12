Gelderse politiechef: Agenten vrezen zwaar vuurwerk met oud en nieuw

Geestelijk vader donjon boos en verdrietig om afblazen herbouw: ‘Schandalig!’

7:07 NIJMEGEN - Jeroen de Groot is de geestelijk vader van de donjon. Het was zijn idee om in 2005 een reconstructie van de reuzentoren voor een jaar in het Valkhofpark te plaatsen. Nu de herbouw niet doorgaat, is hij boos en verdrietig.