Gelderse Poort deels op slot voor publiek vanwege hoge water

Vanwege het stijgende water in de rivieren krijgen de dieren in het gebied, zoals dassen en konijnen, alle rust om naar hoger gelegen grond te verhuizen. Bezoekers kunnen de dieren in deze periode storen en ze zo het water in drijven, stelt Staatsbosbeheer.



Het is nog niet bekend wanneer en welke gebieden precies worden afgesloten. Dat is afhankelijk van de waterstand. De sluiting wordt aangegeven met bordjes en posters. Boswachters gaan toezicht houden en uitleg geven.