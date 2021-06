Gelderse werknemers kinderopvang staken niet: ‘Willen niet dat ouders de dupe worden’

,,We willen de ouders niet de dupe laten worden.’’ Vergelijkbare woorden klinken bij veel kinderopvangorganisaties in Nijmegen, Elst en Ede. Ook in Rivierenland en het Land van Maas en Waal zeggen ze dat er niet gestaakt zal worden.



Medewerkers in de kinderopvang hebben te maken met stijgende werkdruk en dus is de maat vol wat betreft de FNV. De vakbond wil dat werkgevers zorgen voor kleinere groepen en niet wachten op een nieuw kabinet. De vakbond deed uit protest al niet mee aan de cao-onderhandelingen en wil een landelijke actiedag op 8 juli. Op 1 juli is er al een actie in de Randstad.