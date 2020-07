Geldgebrek: streekomroep RN7 ontslaat nu ook tv-chef Gerry van Campen

De streekomroep bedient inmiddels de gemeenten Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Druten en Over-Betuwe. De afgelopen jaren betaalde Nijmegen 180.000 euro per jaar extra om de fusie van de diverse lokale omroepen tot stand te brengen. Nu dat proces is afgerond, stopt per 1 januari 2021 die extra bijdrage en moet RN7 het doen met de rijksbijdrage van 1,32 euro per huishouden. Er zijn al tekorten ontstaan, dus moet het roer om.



De onlangs ontslagen directeur/hoofdredacteur Raymond Janssen wilde streekomroep radicaal omvormen tot een grotere streekomroep met als nieuwe naam: Keizerstad. De destijds zeer populaire radiopiraat geldt nog steeds als een sterk merk. De televisietak zou dan verdwijnen maar kijkers konden wel de hele dag beelden zien van de diverse webcams die in de stad staan opgesteld. Het achtergrondgeluid was dan voornamelijk muziek, af en toe onderbroken door een nieuwsitem.