Gele Hesjes in Nijmegen: organisatie verwacht grote opkomst ondanks weinig animo op Facebook

Histori­sche komedie over een vergeten Oranje

15:30 NIJMEGEN - Stadhouder Willem II had geen bal te doen want de 80-jarige Oorlog was over. Onder invloed van de slinkse Cornelis Musch trekt hij ten strijde tegen de stad Amsterdam. Over dit vergeten stukje geschiedenis heeft Een Schone Dood een voorstelling gemaakt. Te zien in het Besiendershuis in Nijmegen.