Gele Hesjes toch weer de straat op in Nijmegen, volgende week landelijke actie in Den Haag

NIJMEGEN - De Gele Hesjes gaan zaterdag ook in Nijmegen de straat op. Woordvoerder Danny Cornelissen vertelt dat om 13.00 uur gewoon weer een demonstratieve wandeling door de binnenstad vertrekt vanaf Plein 1944. Voor volgende week zaterdag is een landelijke actie gepland in Den Haag.

Nijmegen behoorde met Den Haag en Maastricht tot de eerste drie steden in Nederland waar mensen in een reflecterend geel hesje demonstreerden tegen het beleid van het kabinet van premier Mark Rutte. In navolging van de Gele Hesjesbeweging in Frankrijk. De week erna waren in meer Nederlandse steden demonstratieve tochten, waaronder Arnhem en Tiel.

Kapen

De vorige week geplande tocht door de Nijmeegse binnenstad ging echter niet door. Omdat de angst bestond dat extreem rechts of links die zou kapen. Cornelissen wilde eerst een plan maken, voordat de draad in Nijmegen weer zou worden opgepakt. Dat gebeurt deze week. ,,Er is hier te veel animo om niks mee te doen. Dat is me duidelijk geworden in gesprekken die we op straat hebben gevoerd’’, zegt hij. ,,En we willen de routine erin houden.’’

Den Haag