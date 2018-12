Gele Hesjesbeweging Nijmegen: ‘Ze willen ons klein houden met hun fakenieuws’

De Vocht is meer bekend als 'de vrouw van’ captain Henk Kuipers van No Surrender. Hoewel die ondertussen met de motorclub is gestopt, vertelt ze. Kuipers zit vast. ,,Al twaalf maanden in voorarrest, onschuldig’’, is haar overtuiging. Anders was ze ondertussen mevrouw Kuipers geweest, want een huwelijk zit al een tijdje in de planning. Kuipers schrijft vanuit de gevangenis (tegenwoordig die in Almelo) een blog. Niet toevallig gaat de laatste over de Gele Hesjes. Ook hij sympathiseert met de beweging.