Gele lijn op Spoorbrug lijkt dé oplossing: fietsen netjes aan de kant geparkeerd

Graag nog beter afval scheiden in regio Nijmegen: coaches en stickers voor groenbak

9 augustus NIJMEGEN - De inwoners van de regiogemeenten waar het Nijmeegse bedrijf Dar het afval inzamelt, behoren al jaren tot de landelijke top van afvalscheiders. Ook in 2020 scoren ze veel beter dan de gemiddelde Nederlander. Maar het kan nog beter. Daarom gaat de Dar in meer wijken en straten afvalcoaches inschakelen en stickers uitdelen om met name de juiste spullen in de groenbak te krijgen.