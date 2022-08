Gele, verdorde grasvelden? Nee hoor, hier ligt het groenste stukje gras van de stad

Nadien is het terrein weer ingezaaid maar het is vooral te danken aan de beregeningsinstallatie dat de Waalkade is veranderd in een groene oase. Die installatie werd in november 2020 aangelegd, omdat het grasveld sinds de herinrichting van de Waalkade in 2019 niet tot groei wilde komen. Sindsdien heeft het irrigatiesysteem in droge tijden al enkele keren zijn dienst bewezen.