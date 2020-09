Geluidsflitspalen tegen rondscheurende asobakken in centrum van Nijmegen, hoe werkt dat?

Video Derde grove mishande­ling op Plein 44 in korte tijd, nu op klaarlich­te dag

10:35 NIJMEGEN - Opnieuw lijkt er recent op Plein 44 in Nijmegen iemand in elkaar geslagen te zijn door een groep jongeren. In een kort filmpje op website Dumpert is te zien hoe vijf jongens inslaan en trappen op een man die op de grond ligt. Het wordt gefilmd door mensen op een terras.