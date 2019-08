Gemeente Nijmegen biedt niqabdraagster excuses aan wegens onterecht aanspreken in speeltuin

Update | Video Woning in Nijmegen onbewoon­baar en auto's verwoest door brand

10:27 NIJMEGEN - Een woning in Nijmegen heeft zondagochtend forse schade opgelopen door een grote brand. Twee geparkeerde voertuigen voor het huis aan de Kluijskamp 10e straat stonden tegen 05.30 uur in brand. Ook is er een wietkwekerij ontdekt, verderop in de straat.