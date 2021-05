Gemeente Nijmegen gebruikt nepaccounts om bijstandsfraude te signaleren

Rustig dat biertje opdrinken: het kan donderdag weer. Maar nog even niet bij café Jos in Nijmegen

18 mei NIJMEGEN - Je kunt weer wat langer op het terras blijven zitten, dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen die donderdag ingaan. Maar nog even niet bij het populaire café Jos in Nijmegen-Oost, dat toch gesloten blijft. ,,Je hebt me even op een twijfelmoment te pakken.’’