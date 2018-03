Gemeente Nijmegen zoekt 400 automobilisten die einde willen maken aan files

Loslippige wapendealer Malvertmoorden veroorzaakte grote politieactie Nijmegen

7:04 NIJMEGEN - De rechtszaak over de schietpartij in het Nijmeegse café Istanbul, waarbij in mei 2016 twee doden vielen, heeft een spectaculaire wending genomen. In de zaak is opeens nieuwe informatie over de verdwenen wapens opgedoken.