Gemeente vindt strengere openingstijden voor het speelveldje De Buut ‘jammer’

Omwonenden die in een appartementencomplex naast het speelveld wonen, hadden bij de gemeente geklaagd over geluidsoverlast. De gemeente bepaalde toen dat het veldje, dat 40 jaar oud is, moest worden ontmanteld. Dat ging De Buut en betrokken ouders te ver.



Ander trapveldje

De afgelopen maanden probeerde de gemeente om tussen beide partijen te bemiddelen. ,,We vinden het heel jammer dat onze bemiddelingspoging niet gelukt is. We hebben begrip voor de belangen van alle partijen, maar die belangen lagen te ver uiteen’’, aldus de woordvoerster. ,,We zijn inmiddels druk bezig met andere trapveldjes in de buurt.”



In het aanvullende geluidsonderzoek dat de rechter heeft geëist, heeft de gemeente een leidende rol. ,,We willen snel alle partijen aan tafel uitnodigen om samen een heldere oplossingsgerichte opdracht te formuleren voordat geluidsonderzoek.”