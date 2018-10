Gemeenten hopen op meer hulp om aan millieumaatregelen te voldoen

Opknap Valkhof­park: niet meer wachten op herbouw donjon

17:44 NIJMEGEN - Al ruim twaalf jaar wordt gewacht op de bouw van een donjon in het Valkhof. Intussen is de opknap van het park telkens blijven liggen. Daarom wacht de gemeente Nijmegen niet langer. Ze nemen de regie zelf in handen en werken inmiddels aan een groot herinrichtingsplan. In november moet het nieuwe plan klaar zijn en velt de commissie welstand er een oordeel over.