'Gemeenten moeten alle kinderen met dyslexie helpen'

Bij het Regionaal Instituut Dyslexie wordt met gemengde gevoelens gereageerd op de uitspraak. ,,Aan de ene kant vinden we het goed dat de rechter nu zegt dat dyslexie een psychische stoornis is, net als autisme’’, zegt directeur Remco Reij.



,,Gemeenten krijgen geld voor de hulp aan deze kinderen’’, vervolgt Reij. ,,Onze zorg is dat als gemeenten nu worden gedwongen alle hulp aan kinderen met dyslexie te betalen, straks zo weinig geld per kind overblijft dat we de kinderen met ernstige dyslexie niet goed meer kunnen helpen.’’