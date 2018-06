Gemeenten ontevreden over zichzelf bij bouw betaalbare huurwoningen

'Houduni VV' ontsnapt weer op miraculeu­ze wijze

9 juni ZEEWOLDE – UNI VV heeft de bijnaam ‘Houduni VV’ weer waargemaakt. De voetbalclub uit Nijmegen blijft in de derde klasse van het zaterdagvoetbal. Voor het derde jaar op rij ontsnapt de ploeg via de nacompetitie. UNI VV schakelde zaterdag in de nacompetitiefinale Zeewolde uit via strafschoppen: 2-2 (4-6 na penalty’s).