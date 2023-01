Geneeskundestudent Coen heeft stichting over mentale gezondheid: 'Ontstaan uit eigen ervaring'

indebuurt.nlHoewel we de afgelopen jaren steeds opener lijken te zijn over onze mentale gezondheid, heerst er toch nog een taboe rondom het hebben van mentale problemen. Om hier verandering in te brengen, startte geneeskundestudent Coen Vulders (25) met stichting Open Boek Nijmegen. Hij vertelt erover.

“Het doel van de stichting Open Boek is om mentale problemen onder jongeren bespreekbaar te maken. Dat doen we door een dialoog te starten tussen psychologen, jonge ervaringsdeskundigen en jongeren over onderwerpen als eenzaamheid, depressies en eetproblemen.”

Uit eigen ervaring ontstaan

De stichting is ontstaan vanuit een eigen ervaring van Coen: “Ik was zelf een tijdlang depressief. Daar kreeg ik therapie voor waarbij ik e-learnings keek van lotgenoten die hetzelfde meemaakte. Dat vond ik fijn, omdat ik niet meer het gevoel had dat ik de enige was die met dit soort problemen kampte. Het geeft een soort erkenning van je klachten.”

“Het jammere eraan was dat al die mensen in de video’s vijftigplussers waren, terwijl ik begin twintig was. Er werd gepraat over depressie in relatie met hypotheken en kinderen. Die onderwerpen waren bij mij totaal niet aan de orde. Video’s met mensen uit mijn leeftijdscategorie bleken niet te bestaan, dus toen besloot ik ze zelf te gaan maken.”

Vliegende start

Coen begon met het organiseren van een lezing. Twee ervaringsdeskundigen deelden hun verhaal en de aanwezigen mochten alles vragen. Ook twee psychiaters namen deel aan het gesprek om feitelijke onjuistheden te ontkrachten. “Die avond was zo’n succes, dat ik meteen doorhad dat hier veel vraag naar is. Toen ben ik het serieuzer gaan aanpakken.”

In een mum van tijd had Coen een bestuur bij elkaar om het fundament van de stichting op te bouwen. “We organiseerden nog meer lezingen en begonnen met het maken van video’s. Het doel is om die van een dusdanig hoge kwaliteit te maken, zodat we ze kunnen aanbieden aan specialisten die werken met jongeren met mentale problemen.”

Variatie aan onderwerpen

“Veel organisaties die mentale problemen bespreekbaar maken, richten zich op depressies en burn-outs. Maar er zijn veel meer type problemen: eetstoornissen en schizofrenie bijvoorbeeld. Dat is een minder vaak voorkomende diagnose waar je weinig over kan vinden. Video’s daarover zijn een hele waardevolle toevoeging op het al bestaande materiaal.”

De meer voorkomende onderwerpen worden niet buitenspel gezet door Stichting Open Boek. “Over dat soort problemen maken we video’s in verschillende contexten. Dat doen we met ervaringsdeskundigen met verschillende culturen en achtergronden. Zo zorgen we voor steeds meer maatwerk per persoon en wordt er geen universele oplossing geboden die lang niet voor iedereen geldt.”

Over de grens

Naast de activiteiten en samenwerkingen met andere initiatieven in Nederland, richt de geneeskundestudent zich op Europa. “Via een Europees jongerencongres ben ik in contact gekomen met anderen die zich willen inzetten voor dit doel.” Zo heeft Coen al gesproken met Hongaarse en Sloveense jongeren die dit initiatief willen opzetten in hun land. “Het is mooi om te zien dat de stichting inspirerend is voor anderen.”

Erkende studentenorganisatie

De stichting is een groot succes: het is een erkende studentenorganisatie van de Radboud Universiteit. Daarom kunnen de lezingen gratis worden gehouden in ruimtes van de universiteit en blijft het voor de stichting mogelijk de activiteiten en video’s gratis aan te bieden.

Veel lof

Ook van studenten krijgt Coen veel lof. “Het gebeurt vaak dat studenten naar me toekomen en vertellen dat ze geholpen zijn door wat er tijdens een lezing is gezegd. Niet alleen mensen die zelf met mentale problemen kampen, maar ook mensen die iemand in hun omgeving hebben met bijvoorbeeld een depressie hebben er iets aan. Het creëert een soort olievlek van mensen die over problemen durven te praten. Dat is precies waar de stichting voor staat.”

Open Boek Nijmegen is een stichting en heeft afgezien van donaties geen verdienmodel. Donaties om ervoor te kunnen zorgen dat de stichting video’s van goede kwaliteit kan maken en deze en de lezingen gratis kunnen blijven aanbieden, zijn van harte welkom. Wil je je eigen verhaal delen? Neem dan contact op met Coen via deze link.

