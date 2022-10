Genieten van de schemer tijdens Najaarskermis in Nijmegen

Als ’s avonds de schemer invalt en de zon een gouden deken over de stad legt, geeft dat een extra dimensie aan het uitzicht vanuit het reuzenrad op de Grote Markt in Nijmegen. Maar ook voor en na dat magische moment is het genieten in de attractie die dit jaar weer is teruggekeerd op de plek waar de Nijmeegse kermis 750 jaar geleden is ontstaan. Overdag van de weidse blik die de draaibare gondels op 38 meter hoogte bieden, in de avond van de felle kleuren die de ontelbare lampjes van de attracties over de stad uitstrooien.

De Grote Markt bij de kermis betrekken, lijkt vooralsnog een schot in de roos. ,,Je moet hier tussen de vele terrassen geen rumoerige snelle attractie neerzetten. Maar het reuzenrad en de nostalgische Bon Voyage passen juist perfect op deze plek. Verder kun je er iets lekkers eten en een prijsje winnen.”

Hoogtepunt

De kermis is dit jaar verspreid over vier locaties met ieder een eigen hoog(s)tepunt, zegt kermisorganisator Sander Willemstein. ,,Naast het reuzenrad op de Grote markt staat op de Waalkade de 55 meter hoge Booster Max, priemt de zweefmolen langs de Voerweg 60 meter de lucht in en schommelt de attractie Chaos kermisklanten vanonder de Waalbrug 35 meter de lucht in.”

Ander hoogtepunt is volgens Willems het heerlijke najaarsweer waarmee de kermis dit jaar is gezegend. ,,We hebben heel veel geluk gehad. Het zou dit weekeinde geregeld regenen, maar op een enkel buitje was het zaterdag al lekker. En zondag was helemaal een prachtige dag. Het was dan ook gezellig druk in de stad.”

Vooraf werd ingezet op 200.000 bezoekers, die verwachting durft Willemstein intussen wel naar boven worden bij te stellen.