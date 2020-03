George is bijna weer mobiel, dankzij leenautootje en crowdfunding

,,Dat is heel fijn want ik heb er een hekel aan om van iedereen afhankelijk te zijn”, reageert hij. ,,Hier ben ik heel blij mee.”



Het wagentje van Van Drempt brandde in de nacht van zondag op maandag volledig af. Zijn Aixam stond geparkeerd naast een zwarte VW Polo, die ook uitfikte. De eigenaar van die auto is nog niet gevonden. ,,Daarom denk ik dat die door criminelen is gebruikt die ’m vervolgens in brand hebben gestoken”, zegt de Nijmegenaar.