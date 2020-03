George kan na verwoestende brand weer zonder hulp op pad dankzij leenbrommobiel

Het wagentje van Van Drempt brandde in de nacht van zondag op maandag volledig af. Zijn Aixam stond geparkeerd naast een zwarte VW Polo, die ook uitfikte. De brommobiel met een nieuwprijs van 17.000 euro was sinds kort alleen WA-verzekerd. Van Drempt is slecht ter been en was totaal afhankelijk van zijn wagentje.



Autoverhuurder Hertz had een 45-km wagentje over en besloot die zo lang aan George te lenen. ,,Zijn verhaal greep ons aan en we kunnen hem op deze manier echt helpen”, zegt Chris Moerman van Hertz Autoverhuur. George is maar wat blij met zijn leenwagen. ,,Hij is wel een stukje sneller dan de vorige”, grinnikt hij terwijl hij zichtbaar opgelucht naar huis rijdt.



De buurt wil een crowdfundingsactie starten om geld in te zamelen, zodat de gedupeerde Nijmegenaar een andere brommobiel kan kopen.



Het politieonderzoek is nog niet afgerond. Daarom mag het wrak nog niet worden afgesleept en wordt George iedere keer dat hij uit het raam kijkt herinnerd aan de brand. Ook toen hij thuiskwam met zijn leenwagen was het even slikken.