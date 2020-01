Geparkeerde auto verwoest door brand in Nijmegen

Inbrekers slaan in zomer toe bij Nijmeegse studenten­wo­nin­gen

21 januari NIJMEGEN - Het aantal woninginbraken in Nijmegen is voor het eerst sinds jaren weer gestegen. De cijfers worden omhoog gestuwd door een golf aan inbraken in studentencomplexen in de afgelopen zomer. In de weken dat veel studenten niet thuis waren vanwege vakantie, sloegen de inbrekers toe.