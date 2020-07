Gerard woont in een Frans Loire-kasteel aan de Waal: ‘Het mooiste stukje onbekend Nijmegen’

Primeur: CWZ gaat gezondheid patiënten volgen via thuisapp, medisch callcenter houdt de wacht

13 juli NIJMEGEN - Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen gaat op grote schaal patiënten begeleiden in de thuissituatie. Het CWZ heeft hiervoor de CWZ Thuis app ontwikkeld. De toepassing is in een stroomversnelling geraakt door de coronacrisis.