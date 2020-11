Gerrit leeft in ‘zonnebankkamer’, Yordi woont bij zijn schoonouders in: tekort aan woonwagens is enorm

Corona­proof uitje: rondrit langs 4 restau­rants, met onderweg wandelen om de streek te ontdekken

18 november GRAVE / MOOK / NIJMEGEN - Een culinair uitje in coronatijd, waarbij je tussen het eten door ook nog de omgeving ontdekt via binnenwegen. Dat is Reis & Spijs, een concept dat sinds mei al zo'n twintig keer is uitgevoerd op diverse locaties in Limburg en Noord-Brabant. Eind november is deze regio aan de beurt, met de Bourgondische Drie Provinciën Route.