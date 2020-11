Gerry van Campen is stadionspeaker in lege Goffert: ‘Goal voor Helmond...! Maar wie hoort het?’

Judoka Tessie Savelkouls moet knokken voor herstel: ‘Als de Olympische Spelen waren doorgegaan, had ik dat nooit gered’

6 november Tessie Savelkouls, die studeert in Nijmegen en lang in de stad woonde, werd vier keer genomineerd voor de Nijmeegse sportprijs. Die van het jaar 2019 (onlangs pas uitgereikt vanwege corona) was de eerste keer dat ze de prijs ook daadwerkelijk won. Een beloning voor jaren hard trainen.