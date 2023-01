Geslagen naar paard, politiebusje tot moes getrapt: dit zijn de nieuwe straffen voor relschoppers bij Gelderse derby

Terwijl voetbalminnend Gelderland reikhalzend uitkijkt naar de derby van zondag in het Arnhemse Gelredome, blijken de de stofwolken van de laatste burenruzie in Nijmegen zijn nog altijd niet helemaal opgetrokken. Sinds die clash op 17 oktober 2021 zijn in totaal 51 mensen aangehouden als ‘relverdachten’. Deze week moesten vier van hen zich verantwoorden voor de rechtbank in Arnhem, waar ze allemaal met een straf de deur uitgingen.

Politiebus tot moes geslagen

De zwaarste straf was deze woensdag voor een 28-jarige Nijmegenaar. Hij moet sowieso één maand de cel in en kan rekenen op nog eens drie maanden gevangenis als hij wéér de fout in gaat. De rechter rekent hem het geweld dat hij na de Gelderse derby gebruikte zwaar aan. De man blijkt een van degenen die een politiebusje in het Goffertpark tot moes heeft geslagen.

Quote Buitenspo­rig geweld. Het leek wel oorlog. Volstrekt onaccepta­bel Rechter

Zo gooide hij een stok tegen de bus en sprong op de motorkap, waar hij ‘meer dan zeven keer’ op de voorruit zou hebben ingetrapt. Daarna stak hij beide armen in de lucht en maakte een soort overwinningsgebaar. ,,Buitensporig geweld. Het leek wel oorlog. Volstrekt onacceptabel”, aldus de rechter die oordeelde dat de 28-jarige ook moet opdraaien voor de ruim 50.000 euro schade die de politie op die gewraakte derbydag opliep.

‘Slaan richting paard’

Daarnaast deelde de rechtbank woensdag vooral taakstraffen uit. Zo moet een 44-jarige Nijmegenaar 120 uur aan het werk, omdat hij met een NEC-vlag ‘slaande bewegingen’ zou hebben gemaakt richting een politiepaard. Een Millingenaar (24) kreeg een taakstraf van dezelfde duur omdat hij met een dranghek en ijzeren staaf sleepte. Ook zou hij provocerend gedrag hebben vertoond - onder meer door zijn middelvinger op te steken.

Dinsdag werd een 26-jarige man uit Nijmegen al veroordeeld tot 200 uur werkstraf voor betrokkenheid bij de derbyrellen. Daarnaast moet ook hij meebetalen aan de schade (in dit geval ruim 41.000 euro) die de kapotgeslagen heeft opgelopen.

Het liefst vergeten

De uit de hand gelopen derbydag van oktober 2021 is er een die zowel NEC’ers als Vitessenaren liefst zo snel mogelijk vergeten. En het moment dat er definitief een streep kan onder die ellende is nabij nu het merendeel van de 51 aangehouden verdachte inmiddels voor de rechter heeft gestaan. Ná de zittingen van deze week, vinden er tot eind februari nog negen zittingen plaats. Daarna lijkt de kwestie achter de rug.

De zwaarste straf die sinds de ongeregeldheden tot dusver is uitgedeeld, kwam voor rekening van een 30-jarige Nijmegenaar. Hij kreeg eerder al te horen dat hij voor zijn aandeel in de rellen een half jaar onvoorwaardelijk de cel in moet.

Symbolisch

Dat een deel van de resterende rechtszittingen uitgerekend vlak voor Vitesse - NEC van komende zondag plaatsvond lijkt symbolisch, maar niets is minder waar. Zo laat een woordvoerder van het OM weten. ,,Wij houden geen rekening met het speelschema in de eredivisie. Dit is puur toeval.”

Volledig scherm Rellen voor het Goffertstadion © Paul Rapp

