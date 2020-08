Gestolen gedicht is terecht, het lag onder brug in Nijmeegse Stadswaard

De medewerker zag een stuk staal boven het water uit steken en dacht dat het afval was dat opgeruimd moest worden. Het bleek om het gedicht te gaan. ,,Ik ben natuurlijk blij dat het terug is”, reageert de maakster, voormalige stadsdichter Marijke Hanegraaf.



,,Maar het doet me tegelijk verdriet omdat het dus niet gestolen is maar gewoon vernield. Alsof het niks waard is. Ik ga kijken of het nog in goede staat is, er was al een hoekje af omdat het in het eerste jaar een aantal keren is verplaatst. Ik ga er vanuit dat er niet veel mee aan de hand is.”