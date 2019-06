Gestolen limousine aangetroffen in Nijmegen

Drie keer een NL Alert tijdens grote brand in Nijmegen: ‘We kunnen niet gaan kijken of het werkt’

17:31 NIJMEGEN - Voor Nijmegen was het een primeur: iedereen met een mobiele telefoon kreeg donderdag rond etenstijd een alarmbericht over de brand die was uitgebroken bij een schrootbedrijf. Zet de ventilator van je auto uit en hou ramen en deuren gesloten, was de strekking.