Gestrand door staking Ryanair: 'Volgend jaar weer met auto op vakantie'

Egbert Lieber (55) uit Nijmegen zou deze vrijdag met zijn vrouw en twee kinderen vanuit Alicante terugvliegen naar Weeze, maar door de pilotenstaking komt hij nu pas dinsdag terug.

,,We zijn acht uur bezig geweest om de vlucht over te boeken. De website was overbelast en de live-chat had een wachttijd van 244 minuten. Ik vind het triest dat Ryanair geen stapje extra doet in zo'n situatie. Het was stressen.'' Ze zouden maandag weer aan het werk gaan, maar hun bazen weten inmiddels van hun situatie. Woensdag zijn ze weer van de partij.

Ryanair betaalt

Gelukkig konden ze hun appartement in de Spaanse badplaats nog een paar dagen langer huren. En de extra gemaakte kosten worden vergoed door de Ierse luchtvaartmaatschappij.

,,Dat hebben we zwart op wit gekregen van een Ryanair-medewerker.'' Dat dan weer wel. En dus maken ze er nu maar het beste van. Wat volgens Lieber niet zo moeilijk is in Alicante. ,,Maar wat mij betreft gaan we volgend jaar gewoon weer met de auto naar Frankrijk.’’

Duurdere tickets

Esther van Zwol (49) uit Ruurlo zit met haar gezin noodgedwongen twee dagen langer op Kreta. Omdat zij en haar man vreesden dat er een run zou ontstaan op Ryanair-vluchten die nog wel gaan, hebben ze hun retourticket laten uitbetalen. ,,Nu kunnen we tenminste redelijk op tijd terug naar huis.’’

Maar wel met duurdere tickets. Ze schat dat ze alles met alles 700 euro extra kwijt zijn door de staking. ,,We hebben een reisverzekering, maar geen idee wat we daarvan vergoed krijgen.’’

