Gettovorming in volkswijken ligt op de loer

Nijmegen is Gelderse wildplas­hoofd­stad

7:05 NIJMEGEN - Nijmegen mag zich wildplashoofdstad van Gelderland noemen. In 2017 werden er 437 boetes uitgeschreven voor wildplassen en -poepen. Dat is meer dan in 2016 en een derde van het totaal aantal boetes in Gelderland. Ter vergelijking: in Arnhem waren het er dat jaar 136, in Apeldoorn 153.