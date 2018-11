Getuige overval Lidl: ‘Het ging zo snel dat je geen tijd hebt om te schrikken’

,,Het ging zonder geschreeuw of gezwaai met wapens. De andere aanwezigen in de supermarkt hadden helemaal niets in de gaten. Die zagen niets vanuit de gangpaden en gingen rustig door met boodschappen doen”, zegt hij. ,,Ik stond af te rekenen toen de drie jongens, klein van postuur, met zwarte maskers binnenkwamen. Het leek wel een Halloween-grap. Ze hielden mij en de andere klant met een mes op afstand. Ik moest mijn telefoon inleveren; die is later buiten teruggevonden.”



Bartholomeus zegt niet heel erg geschrokken te zijn. ,,Ik voelde me ook niet heel erg bedreigd. Daar ging het te snel voor. Binnen tien tellen waren ze weer weg. Het ging zo gesmeerd dat het erop leek dat ze dit vaker gedaan hebben. Na afloop keken de andere klant, de caissière en ik elkaar aan met een blik van: goh, wat gek was dat eigenlijk.”