Getuigen filmen mishandeling van agent in burger in Nijmegen: politie roept op beelden af te staan

Winkelver­bod voor klant die weigert mondkapje te dragen: ‘Alle reden om meneer buiten te zetten met zo'n toon’

5 december NIJMEGEN - Een klant van supermarkt Jumbo aan de Jacobslaan in Nijmegen is de winkel uitgezet omdat de man weigerde een mondkapje te dragen. Nadat hij daarop werd aangesproken ontstond er een vervelende situatie waarna de man na een woordenwisseling de deur is uitgezet en een winkelverbod heeft gekregen.