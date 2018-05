Geur van thuis moet ziekenhuispatiënt sneller laten genezen

Want dat bewegen na een operatie is moeilijk, zegt Van Goor. ,,Patiënten kunnen daar lastig de motivatie voor opbrengen. Maar als je dat in de vorm van een game aan de wand doet, waarbij iemand een fietstocht kan maken in een bekende omgeving, dan werkt dat stimulerender.’’ Of, zo zegt de chirurg, stel dat een patiënt op de kamer moet blijven, maar wel mee wil eten met bezoek. ,,Dan kun je via virtual reality naar het restaurant lopen om mee te eten. Allemaal beweging.’’



De operatie vindt dus 'gewoon' plaats, maar voor het herstel kan voor een alternatief gekozen worden. Een gepersonaliseerd systeem bepaalt het programma, waarin naast games, beelden en virtual reality, ook geuren zijn opgenomen. Op de kamers komt een kanon, met 80 verschillende geuren. Van een bos- of zeelucht tot de geur van thuis. ,,Geur is een hele krachtige herinnering, dus kunnen we per patiënt kijken welke geur een ontspannend gevoel geeft’’, zegt Van Goor.