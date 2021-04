Gevaarlijke Tesla-pil ‘mogelijk bewust vervuild’ vanwege strijd tussen drugsdealers

Alarm om gevaarlij­ke Tesla-pil die in omloop is in Gelderland: ‘Groot risico op ziekenhuis­op­na­me’

15 april NIJMEGEN/ARNHEM - De zeer gevaarlijke Tesla-pil is mogelijk op meerdere plekken in Gelderland in omloop. Verslavingsorganisaties IrisZorg en het Trimbos Instituut slaan alarm. Donderdag zijn de locaties van de drugstestservice in Arnhem en Nijmegen de hele dag op afspraak open: mensen die zo’n pil hebben, worden met klem verzocht die daar zo snel mogelijk in te leveren.