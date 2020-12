Gevonden onderkaak bij Nijmegen blijkt ruim 2.500 jaar oud

Met trillende handen overhandigde de recreant het stuk gebit even later aan wijkagent Ruben Vermeulen van de Biezen/Waterkwartier. Na overleg met de Forensische Opsporing stuurde de politieman het op naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Daar bleken de resten gelukkig niet van een recente dode. Op verzoek van het NFI onderzocht het Centrum voor Isotopen Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen de gevonden botresten. Die vondst bleek heel oud. De onderkaak behoorde duizenden jaren geleden tot een mens van tussen de 25 en 30 jaar, zegt wijkagent Vermeulen. ,,Het stamt uit de periode tussen circa 773 en 515 voor Christus. Dat is onder meer met koolstofdateringsonderzoek vastgesteld. Het is ongelooflijk oud. Ruim 2.500 jaar. Dat is haast niet voor te stellen. Dat er toen al mensen hier bij Nijmegen waren. Maar deze stad en omgeving barst natuurlijk van de geschiedenis.”

Nog een kaak

Gek genoeg maakte de politie bekend dat een wandelaar afgelopen zomer op het strand bij Noordwijk ook op een menselijke onderkaak was gestuit. Uit vrijwel dezelfde periode als de Nijmeegse onderkaak. De eigenaar van de kaak is overleden tussen circa 763 en 492 jaar voor Christus. Hier ging het om een persoon van minimaal 35 jaar oud. De onderkaak is aangeboden aan het Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland in Alphen aan den Rijn.



,,Bizar", reageert Vermeulen. ,,Bijna even oud en uit dezelfde tijd.” Of zijn ‘Nijmegenaar’ een man of vrouw betreft, blijkt niet uit het rapport, zegt Vermeulen. Vermoedelijk was de persoon het een Kelt, of een verdwaalde Germaan uit de IJzertijd; aangezien de Romeinen ‘pas’ eeuwen later (ongeveer 60 voor Christus ) Novio Magus stichtten.



,,Binnenkort komt de stadsarcheoloog langs“”, zegt Vermeulen, ,,Ik hoop dat ze iets met de kaak gaan doen en dat hij niet in een doos of zo verdwijnt.”