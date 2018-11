Gewapende overval op Lidl in Weezenhof, daders zijn nog voortvluchtig

Navarone is door naar de li­ve-ron­de van TVOH

21:43 NIJMEGEN - De Nijmeegse band Navarone is door naar de live-shows van het populaire televisieprogramma The Voice of Holland. Tijdens de blind auditions wisten ze Lil Kleine, Waylon, Anouk en Ali B te overtuigen met hun uitvoering van Whole Lotta Love van Led Zeppelin.