Gewapende overval op ouder echtpaar in Nijmegen; bewoner licht gewond bij worsteling

update | met videoNIJMEGEN - Aan de Professor Asselbergsstraat in Nijmegen is zaterdagochtend even voor 11.30 uur een woning overvallen. Een ouder echtpaar was op dat moment in het huis aanwezig. De man, die de deur opendeed, raakte door een worsteling met de overvaller lichtgewond. Er werd door de overvaller gedreigd met vermoedelijk een vuurwapen. Uiteindelijk is de dader er zonder buit vandoor gegaan.

De vermoedelijke dader is er te voet vandoor gegaan. Onduidelijk is in welke richting hij is gevlucht. Het zou gaan om een man met een lichte huidskleur, tussen de 15 en 20 jaar oud, ongeveer 1 meter 70 lang en Nederlands sprekend. De man was in het donker gekleed en had een capuchon op.

De politie doet momenteel met man en macht onderzoek en is op zoek naar de dader, die op de vlucht is geslagen. Het ging om één persoon. De politie kamt nu - even na de middag - de buurt uit, op zoek naar het wapen. Daarbij worden speurhonden ingezet. Vaak gooien overvallers op de vlucht het wapen weg zodat ze mochten ze aangehouden worden, geen wapen bij zich hebben.

Aan de Professor Asselbergsstraat in Nijmegen is zaterdagochtend een woning overvallen.

In de woning was op het moment van de overval zoals gezegd een ouder echtpaar aanwezig. Het echtpaar is hevig geschrokken van het incident, waarbij de man licht gewond raakte. Hij zal later ter controle even naar het ziekenhuis gebracht worden.

De politie heeft de indruk dat de overvaller op geld (zelfverrijking) uit was en dat er geen andere dingen spelen. Vanwege de grote impact van de overval vraagt de politie getuigen zich te melden. Ook vraagt de politie aan buurtbewoners om beeldmateriaal uit te kijken. Denk aan beelden van deurbelcamera’s, bewakingscamera’s of dashcams. Mogelijk is de overvaller daarop te zien, aldus de politie.

De politie zet speurhonden in op zoek naar het wapen.