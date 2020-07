Gewapende overval op supermarkt in Nijmegen, dader op de vlucht

Overburen Studenten aan de Via Gladiola balen: ‘De Vierdaagse­week is de mooiste week van het jaar’

12 juli Uitzicht op de overburen? Dat levert een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Studenten Luna van Asselt (21), Mariëlle Schouten (21) en Douwe Peper (20) wonen aan de Sint Annastraat in Nijmegen. Dit jaar blijft het stil op de Via Gladiola.