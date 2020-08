Gewonde bij aanrijding op Keizer Karelplein, veroorzaker gaat ervandoor

Medewerker laat per ongeluk inbraakpre­ven­tie afgaan: Jan Linders in Lent vol rook

22 augustus LENT - De Jan Linders aan de Frankrijkstraat in Nijmegen-Noord heeft donderdagavond vol rook gestaan. Een medewerker die nog in de supermarkt aanwezig was liet per ongeluk de rookgenerator af gaan die normaal gesproken in werking treedt als er wordt ingebroken.