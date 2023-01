Gewonde bij botsing tussen automobilist en scooterrijder in Nijmegen

update | met video ‘Er ging iets mis met de wierook­stok­jes’: brand uitgebro­ken in Nijmeegs flatgebouw

NIJMEGEN - In een flatgebouw aan het Spijkerhofplein in Dukenburg is maandagavond brand uitgebroken. Uit voorzorg is een gedeelte van de flat geëvacueerd. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

9 januari