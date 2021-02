Gewonde bij botsing tussen taxi en auto in Nijmegen

Verrader­lijk: plaatse­lijk spekglad in Nijmegen, fietsers gaan onderuit

1 februari NIJMEGEN - De ijzel zorgt deze ochtend ook in Nijmegen voor gevaarlijke situaties. Zo zijn rond de Daalseweg meerdere fietsers onderuit gegaan op plekken waar de straat of stoep ineens is veranderd in een spekgladde ijsvloer. Dat de ijzel zeer plaatselijk is, maakt het extra gevaarlijk.