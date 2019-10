Gewonde bij steekincident nachtopvang IrisZorg in Nijmegen

Koninklij­ke Onderschei­ding voor neurochi­rurg Grotenhuis van Radboudumc

7:25 NIJMEGEN/ ARNHEM - Prof. dr. André Grotenhuis is sinds donderdag Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De 64-jarige Arnhemmer werd koninklijk onderscheiden bij zijn afscheid van het Radboudumc in Nijmegen, waar hij werkte als neurochirurg en hoogleraar neurochirurgie.